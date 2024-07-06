Elke Lale van Achterberg, Polonya’da bronz madalya aldı
Elke Lale Van Achterberg, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın Polonya ayağında bronz madalyanın sahibi oldu.
Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası'nın Polonya ayağında mücadele eden Elke Lale Van Achterberg, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Varşova’da düzenlenen organizasyonda epe B kategorisinde yarışan Elke Lale, Ukraynalı Olga Yesina, Hong Konglu Nga Ting Tong ve Belaruslu Aleksandra Ilminskaya’yı mağlup ederek yarı finale çıktı.
Elke Lale, yarı finalde karşılaştığı Taylandlı Sansunee Jana’ya 15-7 yenilerek bronz madalya elde etti.
Öte yandan Hakan Akkaya, flöre A kategorisinde 7'nci, Şenay Güner ise epe A kategorisinde 19'uncu sırayı aldı.