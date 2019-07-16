Napoli, Eljif Elmas'ı transfer etti! Bir süredir gündemde yer alan transferi Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis açıkladı!

İtalyan medyasından TV Luna'ya konuşan De Laurentiis, Eljif Elmas'ın transferinin bittiğine ilişkin soruya "Bu doğru" ifadeleriyle yanıt verdi.

Ardından radyo kanalına da bağlanan De Laurentiis, " Fenerbahçe'den Eljif Elmas transferi bu hafta tamamlanacak ve sonra açıklayacağız" dedi.