Eljif Elmas'a eleştiri yağmuru

Napoli, Seria A'nın 9. haftasında SPAL deplasmanına çıktı. Zayıf rakibi karşısında 9. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle öne geçen konuk ekip, 16. dakikada Jasmin Kurtic'in golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İtalyan basını, Makedon futbolcu için Napoli'nin en zayıf halkası ifadelerini kullanıldı. Çizme'de eleştiri okları Eljif Elmas'ın üzerinde. Kurtic'in attığı golde rakibini kaçıran genç futbolcu, 54. dakikada oyundan alındı. İtalyan basını, 20 yaşındaki futbolcuyu maçın en kötü oyuncusu seçti.

Correire dello Sport ve Gazetta dello Sport gazeteleri, Eljif Elmas'a 10 üzerinden 5 puan verdi. Tuttosport, Makedon oyuncuyu Napoli'nin en zayıf halkası olarak niteledi.

Correire dello Sport da 19 yaşındaki futbolcu için "Sağ kanatta yokları oynadı'' ifadesini kullandı. Il Mattino gazetesi ise "Hayal kırıklığıydı. Çok düz oynuyor. Rakibi Kurtic gibi sonuca gidebilecek tercihleri yapamıyor'' yorumuna yer verdi.

Eljif Elmas, sezon başında 16 milyon euro ve 1,5 milyon euro bonus karşılığında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.