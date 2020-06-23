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İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley'in eski kocası ve oğlunun babası yapımcı Steve Bing, Los Angeles'ta oturduğu apartmanın 27'nci katından atlayarak intihar etti.

Zengin bir ailenin oğlu olan Steve Bing'in koronavirüs salgınından dolayı evde karantinada ruh halinin bozulduğu ve depresyona girdiği belirtildi.

Elizabeth Hurley ile evlenen Bing'in Hurley'den Damian adında bir oğlu var. Hollywood yapımcısı Steve Bing'in yaklaşık 600 milyon dolarlık serveti olduğu biliniyor.