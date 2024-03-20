Elizabeth Hurley'den müstehcen sahne açıklaması: Oğlumun varlığı güvende hissettirdi
İngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, yeni filmindeki müstehcen sahneleri hakkında konuştu. Hurley; "Kameranın arkasında oğlumun olmasını bilmek çok rahatlattı. Onun varlığı beni güvende hissettirdi" dedi
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Elizabeth Hurley; oğlu Damien Hurley'in yönettiği 'Strictly Confidential' yeni filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Filmindeki müstehcen sahneleriyle bir süredir gündemde olan 58 yaşındaki oyuncu, kamera arkasında oğlunun olmasının kendisini rahatlattığını ifade etti.
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Elizabeth Hurley; "Kameranın arkasında sizi koruyan birinin olduğunu bilmek işimi kolaylaştırdı. Onun varlığı beni güvende hissettirdi. Bana göz kulak olduğunu biliyordum" dedi.
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Elizabeth Hurley, gelecek ay vizyona girmesi beklenen filmiyle ilgili; "Aileyle birlikte çalışmak bir nevi özgürleştirici. Bunu tekrar yapabilirim" ifadelerini kullandı.
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İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Damian Hurley'nin filmi, en iyi arkadaşının ölümünü aydınlatmaya çalışan genç bir kadını konu alıyor.