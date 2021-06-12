"HİÇ BAŞKALARI GİBİ SPONSOR SEVGİLİ ARAMADIM"

Ben başkaları gibi kendime sponsor sevgili aramadım hiç. Hangi ortamda olursa olsun... İster sevgilim, ister karşı cinsten arkadaşım... Hesabımı hep kendim öderim, çünkü ailemden bunu öğrendim!

"BANKA HESABI BÜYÜK OLAN ERKEĞİN GÜCÜ BANA SÖKMEZ"

Bana banka hesabı büyük olan erkeğin gücü sökmez efendim. Yüreği büyük olsun, cebinde tek kuruşu olmasın. Ben o adamı başıma taç, canıma yoldaş ederim! Beni kimselerle karıştırmayın!"