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        Haberler Gündem Elite yeni sezon ne zaman? Netflix Elite dizisi 7. sezon ne zaman yayınlanacak?

        Elite yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

        Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Elite dizisi yayınlanmaya başlandığı tarih olan 5 Ekim 2018'den beri geniş bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. 6. sezonun sona ermesi ile beraber Elite dizisinin sevenlerinin merak ettiği en önemli soru 7. sezonun ne zaman yayınlanacağı oldu. Konu ile ilgili oldukça fazla araştırama yapan dizinin hayranları için merak edilen soruların cevabını haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 14:17
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        • 1

          6. sezonun sona ermesi ile beraber Elite dizisinin yeni sezonu olup olmayacağı diziseverler tarafından oldukça araştırılıyor. Dünya çapında oldukça fazla izleyicisi bulunan dizinin 7. sezonunun ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Elite yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar

        • 2

          ELİTE YENİ SEZON NE ZAMAN?

          Elite 5 Ekim 2018 yılında yayınlanan ilk bölümünden itibaren her sezonda 8 bölümden oluşuyor. Dizinin 6. sezonu 18 Kasım'da yayınlandı. Dizinin 7. ise 20 Ekim olarak açıklandı. Ayrıca dizinin 8. sezonu için de onay alındığı açıklanmış durumda.

        • 3

          ELİTE KONUSU NEDİR?

          Okullarının çökmesinden sonra, üç işçi sınıfı arkadaş Samuel, Nadia ve Christian'a İspanya'nın en seçkin özel okulu olan Las Encinas tarafından burs verilir. Burslar, okulun çöküşü için hatalı olan inşaat şirketi tarafından desteklenmektedir. Üç arkadaş başlangıçta zengin öğrenciler tarafından dışlanmıştır. Okul yılı ilerledikçe hayatları, yaşam tarzları, kızgınlık ve kıskançlık çatışması içinde geçmiştir. Polis sorgularının bir dizi ileri görüşlü sahnesiyle, izleyicilere karakterlerin Marina'nın cinayetine yol açan ilişkilerinin hikâyeleri gösteriliyor.

        • 4

          ELİTE SEZONLARI VE GÖSTERİM YILLARI

          Sezon-Bölüm-Yayın tarihi

          1-8 - 5 Ekim 2018

          2-8 - 6 Eylül 2019

          3-8 - 13 Mart 2020

          4-8 - 18 Haziran 2021

          5-8 - 8 Nisan 2022

          6-8 - 18 Kasım 2022

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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