Gazetecilerin, ''Eşinizle olaydan sonra hiç bir araya geldiniz mi?'' sorusuna ''Kesinlikle hayır'' cevabı veren Mass, eşi ile aşk yaşayan ve yuva 'yıkan kadın' olarak gösterilen Tuba Ünsal'ın sorulması üzerine, ''O kadın hakkında konuşmak istemiyorum. Adını dahi duymak istemiyorum'' diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu.