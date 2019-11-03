03 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elimi Bırakma bu akşam neden yok? sorusu diziyi TRT 1'in 3 Kasım yani bugünkü yayın akışında göremeyen izleyiciler tarafından soruluyor. Elimi Bırakma dizisi 2 sezondur her hafta pazar akşamları yayınlanıyordu. Ancak dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte Elimi Bırakma dizisine dair detaylar...
ELİMİ BIRAKMA NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Elimi bırakma dizisinin yayın günü kanal yönetimi tarafından değiştirildiği için, dizi bu akşam yayınlanmayacak. Elimi Bırakma bundan sonra her hafta Salı günü ekranlarda olacak. TRT 1 yönetiminin neden dizinin yayın gününü değiştirdiği ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.
ELİMİ BIRAKMA 52. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ELİMİ BIRAKMA 51. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Azra ve Cenk barışırlar, Azra evliliklerine bir şans daha verecektir... Bu durum Sumru’nun tekrar harekete geçmesine neden olur... Ama Sumru’nun bilmediği bir şey vardır, Azra bu defa onun hamlelerine karşı hazırlıklıdır...
Azra ve Cenk bir yandan kendi meseleleriyle uğraşırken diğer yandan da ailelerini bir arada tutmaya çalışırlar...
Barış kızını Arda’dan uzak tutmaya kararlıdır. Damla’yı yurtdışına gönderirken bunun iki ailenin hayatını nasıl değiştireceğinin henüz farkında değildir...
TRT 1 YAYIN AKIŞI - 3 KASIM
05:10 Ömür Dediğin
05:40 6 Mantı
06:35 Beni Böyle Sev
08:50 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Su Savaşları
14:05 Aileler Yarışıyor
16:05 Elimi Bırakma
19:00 Ana Haber
20:00 Şampiyon
00:15 Elimi Bırakma
02:55 Diriliş "Ertuğrul"
05:10 Su Savaşları
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