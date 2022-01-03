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Ünlü manken Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, ilk teklisi 'Güm Güm' ile müzik listelerine giriş yaptı. Gelen yorumların kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Vurgun, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısı hakkında şu ifadelere yer verdi:

Gelen yorumlar gerçekten hep olumlu yönde. Üretebildiğim için bu büyük bir şans benim için. İnsanlarda kalıplaştırılmış, hep aynı olan spontane şarkılardan çok sıkıldı. Halk değişiklikler istiyor. Yeni sesler, yeni sözler yeni ritimler istiyor. Ben de her kesime hitap edebilecek şarkılar yazıyorum. Tamamen yaşadığım, tattığım duygulardan oluşan hissiyatlar üzerine...

Bundan sonra müzik dünyasında yer almaya devam edeceğini ifade eden 21 yaşındaki Vurgun, ikinci şarkısının çalışmalarına başladığını da açıkladı.

"ÇOK HIRSLIYIM, BAŞARMAYI SEVİYORUM"

Vurgun, "İkinci şarkımı da ben kendim yazdım. Sözü ve müziği bana ait. O da çok farklı olacak. Her şarkım bir öncekinden daha iyi olması gerekiyor. 'Güm Güm' çok özel bir şarkı gerçekten kalbimdeki hisleri kaleme döktüm. Yolun çok başındayım profesyonel olarak dört aydır bu camiadayım ama uzun yıllardır söz ve beste yapıyorum. Bu sektörde çok arkadaşlarım var onların yanında piştim. Kendimi sahneye bu dünyaya ait hissediyorum. Gelen yorumlar hoşuma gidiyor herkes destek veriyor tanımadığım insanlardan güzel enerji almak çok hoşuma gidiyor bu beni motive edip, daha iyi işler yapmamı sağlıyor." dedi.

Elif Vurgun'un şarkısı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.