Ünlü manken Cansu Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun, ilk teklisi 'Güm Güm' ile müzik listelerine giriş yaptı. Gelen yorumların kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Vurgun, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısı hakkında şu ifadelere yer verdi:
Gelen yorumlar gerçekten hep olumlu yönde. Üretebildiğim için bu büyük bir şans benim için. İnsanlarda kalıplaştırılmış, hep aynı olan spontane şarkılardan çok sıkıldı. Halk değişiklikler istiyor. Yeni sesler, yeni sözler yeni ritimler istiyor. Ben de her kesime hitap edebilecek şarkılar yazıyorum. Tamamen yaşadığım, tattığım duygulardan oluşan hissiyatlar üzerine...
Bundan sonra müzik dünyasında yer almaya devam edeceğini ifade eden 21 yaşındaki Vurgun, ikinci şarkısının çalışmalarına başladığını da açıkladı.
"ÇOK HIRSLIYIM, BAŞARMAYI SEVİYORUM"
Vurgun, "İkinci şarkımı da ben kendim yazdım. Sözü ve müziği bana ait. O da çok farklı olacak. Her şarkım bir öncekinden daha iyi olması gerekiyor. 'Güm Güm' çok özel bir şarkı gerçekten kalbimdeki hisleri kaleme döktüm. Yolun çok başındayım profesyonel olarak dört aydır bu camiadayım ama uzun yıllardır söz ve beste yapıyorum. Bu sektörde çok arkadaşlarım var onların yanında piştim. Kendimi sahneye bu dünyaya ait hissediyorum. Gelen yorumlar hoşuma gidiyor herkes destek veriyor tanımadığım insanlardan güzel enerji almak çok hoşuma gidiyor bu beni motive edip, daha iyi işler yapmamı sağlıyor." dedi.
Elif Vurgun'un şarkısı, tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!