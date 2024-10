Elif Buse Doğan: Devletimiz gereken cezayı verdi

"HERKES GİBİ KORKUYORUM"

Öte yandan Elif Buse Doğan, geçtiğimiz günlerde bir sapığının olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıyacağını söylemişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Doğan, "Kendisi ceza aldı. Ben de her ay emniyete gidip imza veriyorum. Hukuki süreçte şu an... Karşımdaki kişi normal birisi olmadığı için ben de üzücü videoyu izledikten sonra ani bir refleks ile yazdım onu. Devletimiz gereken cezayı verdi ama yine de korkuyorum ben herkes gibi, her kadın gibi" diye konuştu.