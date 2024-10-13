Elif Buse Doğan: Devletimiz gereken cezayı verdi
Geçtiğimiz günlerde bir sapığının olduğunu ve bu konuyu mahkemeye taşıyacağını söyleyen Elif Buse Doğan, yeni açıklamalarda bulundu; "Devletimiz gereken cezayı verdi"
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Elif Buse Doğan, Etiler'deki bir kuaförden çıkarken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, "Akşam konserim var onun için geldim kuaföre" dedi.
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"HEPİMİZİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
Ardından "Gündemdeki konulardan dolayı biraz üzgünüz" diyen şarkıcı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Güzel gidiyor ama bu üzücü dönemde ülke gündemini konuşmak isterim. Toplum olarak değişik bir yere geldik. Bireysel olarak hepimiz kendimizi sorgulamalıyız. Çok ciddi yaptırımlar ve cezaların uygulanması gerekiyor. Hepimizin psikolojisi bozuldu.
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"HERKES GİBİ KORKUYORUM"
Öte yandan Elif Buse Doğan, geçtiğimiz günlerde bir sapığının olduğunu ve konuyu mahkemeye taşıyacağını söylemişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Doğan, "Kendisi ceza aldı. Ben de her ay emniyete gidip imza veriyorum. Hukuki süreçte şu an... Karşımdaki kişi normal birisi olmadığı için ben de üzücü videoyu izledikten sonra ani bir refleks ile yazdım onu. Devletimiz gereken cezayı verdi ama yine de korkuyorum ben herkes gibi, her kadın gibi" diye konuştu.
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