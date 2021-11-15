Ülkedeki pek çok Ortodoks Hristiyan Makedon, kendilerini köklü gelenekleri olan Yugoslavya futbolunun bir parçası olarak kabul ediyordu. Hemen kuzeyde diğer bir Yugoslavya takımı olan Sırbistan'ı desteklemeye devam ettiler. Diğer yanda ise nüfusun dörtte birini oluşturan Arnavutlar var... Rahibe Teresa'ya rağmen neredeyse hepsi Müslüman olan bu etkin kökenin ezici çoğunluğu ise Arnavutluk ya da Kosova Milli Takımlarını desteklemeye devam ettiler.