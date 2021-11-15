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Elif, "Bölünmüş" bir ülkenin Elmas'ı oldu!

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Elif Elmas, 2022 Dünya Kupası yolunda Kuzey Makedonya adına altın gollere imza attı. Başta etniksel olmak üzere çeşitli 'bölünmeler' yaşayan Kuzey Makedonya play-off oynamaya hak kazanırken Elif de Goran Pandev'in ardından bir ülkenin kahramanı oldu

15.11.2021 - 10:55 | Güncelleme: FUTBOL

  • Makedonya 21. yüzyıl başlarında çalkantılı bir döneme girmişti. Balkanlar'da küçük bir yüzölçümüne sahip bu ülkenin kuzeyine komşusu Kosova'dan savaş sıçramıştı. Makedonlar ve Arnavutlar arasında tansiyon artarken çok az insan futbol konuşabiliyordu. Çatışmalar içindeki bu insanların sadece birkaçı bir ulusun 'Elmas'ının doğuşuna şahitlik edebiliyordu. Yani Elif'in... 

  • Geçen yaz tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya katılma başarısı gösteren ve adından söz ettiren Kuzey Makedonya 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bu ihtimalin kapısını da iki gol atan Elif Elmas araladı.

  • Kuzey Makedonya'nın hikayesi dışarıdan bir göz için anlaması biraz güç kalıyor. EURO 2020 yolunda Gürcistan'daki play-off maçını kazanırlarken ülkenin sevince boğulduğunu söylemek zor. Şimdilerde Kuzey Makedonya adıyla bilinen ülke uzun yıllar boyunca başka ulusların egemenliği altında kalmış. Osmanlı, Bulgaristan, Yugoslavya gibi... 1991'de Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte bağımsızlığını kazansalar da ülkenin milli takımı, ulusal çapta bir ilgi uyandırmamış.

  • Ülkedeki pek çok Ortodoks Hristiyan Makedon, kendilerini köklü gelenekleri olan Yugoslavya futbolunun bir parçası olarak kabul ediyordu. Hemen kuzeyde diğer bir Yugoslavya takımı olan Sırbistan'ı desteklemeye devam ettiler. Diğer yanda ise nüfusun dörtte birini oluşturan Arnavutlar var... Rahibe Teresa'ya rağmen neredeyse hepsi Müslüman olan bu etkin kökenin ezici çoğunluğu ise Arnavutluk ya da Kosova Milli Takımlarını desteklemeye devam ettiler.

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