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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Elias Jelert'ten transfer açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Elias Jelert'ten transfer açıklaması

        Galatasaray'ın yeni sağ beki Elias Jelert, GS TV'ye transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 19:03 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:03
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        Elias Jelert'ten transfer itirafı!
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        Galatasaray'ın Danimarka ekibi Kopenhag'tan transfer ettiği sağ bek oyuncusu Elias Jelert, kulübün Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

        TRANSFER İTİRAFI

        Jelert yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bir an önce taraftarlarla karşılaşmak ve onlara merhaba demek istiyorum. 3 hafta önce duydum ama menajerimin bana söylememesi gereken şeyler vardı. O sürecin sonucunda da sağlık kontrolleri oldu. Bugün takımla birlikte buradayım ve çok heyecanlıyım." dedi.

        NELLSON İÇİN AÇIKLAMA

        Nelsson ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Nelsson milli takımdan arkadaşım. beni çok iyi karşıladı. 3 senedir de burada. Birçok sorumu soracağım ve bana yardımcı da olacaktır." ifadelerini kullandı.

        TARAFTARA MESAJ

        Taraftara da mesaj gönderen Danimarkalı bek, "Çok heyecanlı hissediyorum. RAMS Park'ta oynadığım zaman taraftarları gördüm. Şimdi onlar için oynayacağımı için çok mutluyum. Sizler için oynamayı dört gözle bekliyorum. Çok büyük bir taraftar olduğunuzu biliyorum. En kısa zamanda Cimbom yapmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

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