UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 4-3 yenilen İsveç temsilcisi Elfsborg'un teknik direktörü Oscar Hiljemark, mağlup olmalarına rağmen özellikle ikinci yarıda iyi performans sergilediklerini söyledi.

İsveçli 32 yaşındaki teknik adam, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı tebrik eden Hiljemark, "Bu karşılaşma bizim için özeldi. Böyle kalabalık taraftar önünde özellikle ikinci yarıda çıkış yapmayı başardık. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ancak biz de iyi iş çıkardık." diye konuştu.

Agresif bir karşılaşma olduğunu aktaran Hiljemark, "Galatasaray'ı hata yapmaya zorladık. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. İyi bir takıma karşı iyi bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.