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        Haberler Magazin Elena Rybakina, Bodrum'da - Magazin haberleri

        Elena Rybakina, Bodrum'da

        Kadınlar tenisinde dünya sıralamasında 4'üncü olan Kazakistanlı ünlü tenisçi Elena Rybakina, tatil için Bodrum'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:50
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          Tenis dünyasının yıldızlarından Elena Rybakina, tatil için Türkiye'ye geldi.

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          Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Rybakina, tatil pozunu da Instagram sayfasında yayımladı.

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          Rybakina, 11 Temmuz'da Barbora Krejcikova'ya yenilerek Wimbledon'da final şansını kaybetmişti.

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          Ünlü tenisçi, 2022'de Wimbledon’da tek kadınlarda şampiyon olmuştu.

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