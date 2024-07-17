Elena Rybakina, Bodrum'da
Kadınlar tenisinde dünya sıralamasında 4'üncü olan Kazakistanlı ünlü tenisçi Elena Rybakina, tatil için Bodrum'a geldi
Giriş: 17.07.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:50
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Tenis dünyasının yıldızlarından Elena Rybakina, tatil için Türkiye'ye geldi.
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Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Rybakina, tatil pozunu da Instagram sayfasında yayımladı.
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Rybakina, 11 Temmuz'da Barbora Krejcikova'ya yenilerek Wimbledon'da final şansını kaybetmişti.
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Ünlü tenisçi, 2022'de Wimbledon’da tek kadınlarda şampiyon olmuştu.
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