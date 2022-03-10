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ELEME! Survivor kim elendi? Survivor 9 Mart SMS sonuçları: Barış, Batuhan, Birsen hangi yarışmacı elendi? İşte ÖZET

Survivor'da eleme heyecanı! SMS oyları açıklandı bir yarışmacı adaya veda etti - Survivor 9 Mart

Survivor'dan kim elendi? Survivor 9 Mart akşamı elem heyecanıyla ekrana geldi. Gelen SMS oyları sonucu Barış, Batuhan, Birsen ve Mert'ten adaya kimin veda edeceği belli oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor 9 Mart akşamı yaşananların özeti...

10.03.2022 - 08:34 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor'da kim elendi? Survivor 9 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümün ardından bu srounun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor.  Hemen belirtelim ki dün ki ada konseyşnde eleme potasına gire 4 isim olan Barış, Batuhan, Birsen ve Mert'ten biri SMS oyları sonucu adaya veda etti. Pek, Survivor'dan kim elendi? İşte merak edilen soruların cevabı ve sURVİVOR 9 Mart'ta yaşananlar...

  • SURVİVOR 9 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star'da 9 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı oldu.

  • SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim eleme konseyinin ardından belli oldu. 9 Mart Çarşamba günü Survivor'a veda eden isim Birsen oldu.

    9 Mart Çarşamba günü 3. eleme adayı olan isim Mert oldu. Survivor'da 4. eleme adayı Batuhan tarafından seçildi. Batuhan 4. eleme adayı olarak Barış'ı seçti.  

    8 Mart Salı haftanın ikinci eleme adayı Ünlüler takımından Birsen oldu. 

    7 Mart Pazartesi akşamı oynan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda eleme adayı Yasin oldu. 

  • SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI? 

    Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

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