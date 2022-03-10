Survivor'da kim elendi? Survivor 9 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümün ardından bu srounun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki dün ki ada konseyşnde eleme potasına gire 4 isim olan Barış, Batuhan, Birsen ve Mert'ten biri SMS oyları sonucu adaya veda etti. Pek, Survivor'dan kim elendi? İşte merak edilen soruların cevabı ve sURVİVOR 9 Mart'ta yaşananlar...