MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile başladı. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan Japon mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giden yarışmacıları belirledi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 9 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Hakan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı İrem olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef kim kazandı? 9 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Murat Can bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Nisa olurken, eleme potasına giden ikinci yarışmacı Ayla oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Hakan (Takım Kaptanı)
Çağatay
Sümeyye
Sezer
Gizem
Özkan
Barış
İhsan
Ayten
Cansu
Kırmızı Takım
İrem (Takım Kaptanı)
Furkan
Ayla
Mert
Eylül
Onur
Çağlar
Murat Can
İlhan
Nisa
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.