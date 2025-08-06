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        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDA! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti?

        MasterChef'te ilk düello! 6 Ağustos MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te ilk düello için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanmak için tezgah başına geçti. Düello şeklinde oynanan dokunulmazlık oyununda konsept, 'Tulumda Tatlısı' oldu. En başarılı tabağı yapan takım puan üstünlüğü ile haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 6 Ağustos Çarşamba dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 19:25 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:31
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. MasterChef'in yeni bölümünde, dokunulmazlık oyunu düello şeklinde oynandı. Her yarışmacı karşı takımdan bir yarışmacı ile eşleşti. Günün sonunda puan olarak rakibine üstün gelen takım, dokunulmazlığı kazanan taraf olacak. Hatırlanacağı gibi, ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, ilk eleme adayları Tunahan ve Merve olmuştu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Ağustos Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te ilk düello oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Dokunulmazlığı oyununu kaybeden mavi takım, kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Özkan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme 3. eleme adayı Cansu olurken, 4. eleme adayı takım oylaması sonucunda İrem oldu.

        • 5

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Tunahan

          Merve

        • 6

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Gizem (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Özkan

          İrem

          Merve

          İhsan

          Eylül

          Sercan

          Cansu

          Tunahan

        • 7

          Kırmızı Takım

          İlhan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sezer

          Furkan

          Onur

          Ayten

          Hilal

          Çağlar

          Ayla

          Sümeyye

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