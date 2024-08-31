Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te, haftanın son eleme adayı belli oldu. MasterChef'in yayınlanan son bölümünde eleme potasına giden son yarışmacılar, Nigar ve Beyza olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarısız yemeği yapan yarışmacı, haftanın 7. eleme adayı oldu. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 31 Ağustos MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...