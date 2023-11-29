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        Haberler Televizyon ELEME POTASI | MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Kasım 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı

        MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şefler dokunulmazlık oyunu konseptini Sokak Lezzetleri olarak açıkladı. Mavi-kırmızı takım arasında kıran kırana mücadeleler yaşanırken gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme potası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 01:26 Güncelleme: 29.11.2023 - 01:26
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        • 1

          MasterChef Türkiye All Star ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. 11 kişinin kaldığı yarışmada mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Bu noktada gözler "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyununda jüri üyeleri yarışmacılardan 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. Sokak lezzetleri konseptinde yarışmacılar Arnavut cigeri, balık ekmek, kumpir, tavuk pilav, midye tava, şambali, halka tatlısı yaptı. İlk dokunulmazlık oyununun galibi ise Kırmızı takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef All Star'da yeni haftanın ilk eleme adayı bu akşam belli oldu. Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacılarında Sergen bireysel dokunulmazlığı kazandı. MasterChef'te ilk eleme adayı Tolga oldu.

        • 4

          Mavi Takım

          Hasan (Kaptan)

          Tahsin

          Sergen

          Tolga

          Dilara

          Batuhan

        • 5

          Kırmızı Takım

          Barbaros (Kaptan)

          Eren

          Kıvanç

          Cemre

          Esra

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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        Balık
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