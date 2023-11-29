MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Kasım 2023 MasterChef All Star eleme adayı
MasterChef All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şefler dokunulmazlık oyunu konseptini Sokak Lezzetleri olarak açıkladı. Mavi-kırmızı takım arasında kıran kırana mücadeleler yaşanırken gözler "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 MasterChef son bölümde yaşananlar ve eleme potası...
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MasterChef Türkiye All Star ilk dokunulmazlık oyunu ile ekranlara geldi. 11 kişinin kaldığı yarışmada mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Bu noktada gözler "MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 28 Kasım 2023 MasterChef Türkiye All Star son bölümde yaşananlar ve eleme potasına giren isimler...
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MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef haftanın ilk dokunulmazlık oyununda jüri üyeleri yarışmacılardan 7 çeşit yemek yapmalarını istedi. Sokak lezzetleri konseptinde yarışmacılar Arnavut cigeri, balık ekmek, kumpir, tavuk pilav, midye tava, şambali, halka tatlısı yaptı. İlk dokunulmazlık oyununun galibi ise Kırmızı takım oldu.
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MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef All Star'da yeni haftanın ilk eleme adayı bu akşam belli oldu. Takım oyununu kaybeden mavi takım yarışmacılarında Sergen bireysel dokunulmazlığı kazandı. MasterChef'te ilk eleme adayı Tolga oldu.
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Mavi Takım
Hasan (Kaptan)
Tahsin
Sergen
Tolga
Dilara
Batuhan
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Kırmızı Takım
Barbaros (Kaptan)
Eren
Kıvanç
Cemre
Esra
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da şeflerin değerlendirmelerinin ardından son olarak yarışmaya veda eden isim Alican oldu.
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