        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için tezgah başına geçti. Haftanın ilk takım oyununda şefler yarışmacılardan dünyanın dört bir tarafından kahvaltı yemekleri yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 3 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 3 Kasım Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 03.11.2025 - 21:07 Güncelleme: 04.11.2025 - 00:30
        • 1

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Furkan, mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Eylül seçildi. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, MasterChef kim kazandı? 3 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 3 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden maviler kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Murat Can bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Bireysel dokunulmazlığın sahibi Murat Can ilk eleme adayı olarak Gizem'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Çağlar oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MAVİ TAKIM

          Furkan (Takım Kaptanı)

          Gizem

          Sümeyye

          Hakan

          Mert

          Murat Can

          Onur

          Çağlar

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Özkan

          Çağatay

          Ayla

          Sezer

          Ayten

          Barış

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef'te şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Aslı MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

          Görseller: TV8

