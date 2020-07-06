Elektronik ve beyaz eşya fiyatları 2020'de nasıl değişti?

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) açıkladığı verilere göre Haziran ayında tüketici fiyatlarındaki artış aylık yüzde 1.13, yıllık ise yüzde 12.62 olarak kayıtlara geçti. Teknoloji başta olmak üzere elektronik ve beyaz eşya sektöründe ise yıllık artışlar yüzde 60’ları buldu.

TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan madde fiyatlarından teknoloji ve beyaz eşya ürünlerinin son bir ay ve son bir yıldaki fiyat değişimlerini inceledik.

(Fiyat, TL) Haziran 2019 Mayıs 2020 Haziran 2020 Aylık Değişim Yıllık Değişim Bilgisayar 4188 6795 6819 0.4% 62.8% Telefon 2170 3083 3350 8.7% 54.4% Oyun Konsolu 2770 3574 3809 6.6% 37.5% Televizyon 2477 2950 3025 2.5% 22.1% Tablet 1085 1276 1318 3.3% 21.5%

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre son bir yılda fiyatı en çok artan elektronik eşya bilgisayar oldu. Geçen yılın haziran ayında ortalama 4 bin 188 TL olan bilgisayar fiyatları bu yılın aynı ayında 6 bin 819 TL’ye çıktı. Buna göre son bir yılda Türkiye’de ortalama bilgisayar fiyatlarındaki artış 2 bin 600 TL’leri geçti.

Elektronik eşyalarda bilgisayarın ardından fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yıllık yüzde 54’lük artışla akıllı telefon oldu. TÜİK veritabanındaki verilere göre geçen yılın haziran ayında ortalama 2 bin 170 TL olan telefon fiyatları 2020 yılının haziran ayında ise 3 bin 350 TL’ye çıktı.

Koronavirüs salgını döneminde gümrük vergisi kapsamına alınan oyun konsollarının fiyatı ise son bir yılda ortalama 1039 TL yükseldi. Türkiye'de nisan ayında yüzde 50 gümrük vergisi getirilen oyun konsolu, mayıs ayında ise TÜİK'in zam şampiyonları listesine girmişti.

BEYAZ EŞYA FİYATLARINDA SON DURUM

Beyaz eşya ürünlerindeki fiyat değişimlerine bakıldığında, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi fiyatlarının son bir yılda yüzde 20’nin üzerinden arttığı gözlenirken; ütü, fırınlı ocak, blender, elektrikli süpürge ve klimadaki fiyat artışları ise yıllık TÜFE’nin altında kaldı.

(Fiyat, TL) Haziran 2019 Mayıs 2020 Haziran 2020 Aylık Değişim Yıllık Değişim Bulaşık Makinesi 1702 2026 2105 3.9% 23.7% Çamaşır Makinesi 2220 2577 2687 4.3% 21.0% Su Isıtıcı 322 364 378 3.8% 17.4% Derin Dondurucu 2258 2570 2597 1.1% 15.0% No-Frost Buzdolabı 3181 3551 3607 1.6% 13.4% Tost Makinesi 371 398 420 5.5% 13.2% Normal Buzdolabı 2777 3127 3143 0.5% 13.2% Elektrikli Süpürge 869 920 967 5.1% 11.3% Ütü 322 333 357 7.2% 10.9% Klima 3231 3431 3501 2.0% 8.4% Fırınlı Ocak 1618 1693 1708 0.9% 5.6% Blender 370 366 380 3.8% 2.7%