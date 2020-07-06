Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) açıkladığı verilere göre Haziran ayında tüketici fiyatlarındaki artış aylık yüzde 1.13, yıllık ise yüzde 12.62 olarak kayıtlara geçti. Teknoloji başta olmak üzere elektronik ve beyaz eşya sektöründe ise yıllık artışlar yüzde 60’ları buldu.
TÜİK’in enflasyon sepetinde yer alan madde fiyatlarından teknoloji ve beyaz eşya ürünlerinin son bir ay ve son bir yıldaki fiyat değişimlerini inceledik.
|(Fiyat, TL)
|Haziran 2019
|Mayıs 2020
|Haziran 2020
|Aylık Değişim
|Yıllık Değişim
|Bilgisayar
|4188
|6795
|6819
|0.4%
|62.8%
|Telefon
|2170
|3083
|3350
|8.7%
|54.4%
|Oyun Konsolu
|2770
|3574
|3809
|6.6%
|37.5%
|Televizyon
|2477
|2950
|3025
|2.5%
|22.1%
|Tablet
|1085
|1276
|1318
|3.3%
|21.5%
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre son bir yılda fiyatı en çok artan elektronik eşya bilgisayar oldu. Geçen yılın haziran ayında ortalama 4 bin 188 TL olan bilgisayar fiyatları bu yılın aynı ayında 6 bin 819 TL’ye çıktı. Buna göre son bir yılda Türkiye’de ortalama bilgisayar fiyatlarındaki artış 2 bin 600 TL’leri geçti.
Elektronik eşyalarda bilgisayarın ardından fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yıllık yüzde 54’lük artışla akıllı telefon oldu. TÜİK veritabanındaki verilere göre geçen yılın haziran ayında ortalama 2 bin 170 TL olan telefon fiyatları 2020 yılının haziran ayında ise 3 bin 350 TL’ye çıktı.
Koronavirüs salgını döneminde gümrük vergisi kapsamına alınan oyun konsollarının fiyatı ise son bir yılda ortalama 1039 TL yükseldi. Türkiye'de nisan ayında yüzde 50 gümrük vergisi getirilen oyun konsolu, mayıs ayında ise TÜİK'in zam şampiyonları listesine girmişti.
BEYAZ EŞYA FİYATLARINDA SON DURUM
Beyaz eşya ürünlerindeki fiyat değişimlerine bakıldığında, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi fiyatlarının son bir yılda yüzde 20’nin üzerinden arttığı gözlenirken; ütü, fırınlı ocak, blender, elektrikli süpürge ve klimadaki fiyat artışları ise yıllık TÜFE’nin altında kaldı.
|(Fiyat, TL)
|Haziran 2019
|Mayıs 2020
|Haziran 2020
|Aylık Değişim
|Yıllık Değişim
|Bulaşık Makinesi
|1702
|2026
|2105
|3.9%
|23.7%
|Çamaşır Makinesi
|2220
|2577
|2687
|4.3%
|21.0%
|Su Isıtıcı
|322
|364
|378
|3.8%
|17.4%
|Derin Dondurucu
|2258
|2570
|2597
|1.1%
|15.0%
|No-Frost Buzdolabı
|3181
|3551
|3607
|1.6%
|13.4%
|Tost Makinesi
|371
|398
|420
|5.5%
|13.2%
|Normal Buzdolabı
|2777
|3127
|3143
|0.5%
|13.2%
|Elektrikli Süpürge
|869
|920
|967
|5.1%
|11.3%
|Ütü
|322
|333
|357
|7.2%
|10.9%
|Klima
|3231
|3431
|3501
|2.0%
|8.4%
|Fırınlı Ocak
|1618
|1693
|1708
|0.9%
|5.6%
|Blender
|370
|366
|380
|3.8%
|2.7%
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