Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık “Elektronik sigara satışıyla ilgili alınan karar, halk sağlığı için önemli bir adımdır” | Sağlık Haberleri

        “Elektronik sigara satışıyla ilgili alınan karar, halk sağlığı için önemli bir adımdır”

        Avustralya hükümeti, önümüzdeki haftalardan itibaren eczaneler dışında elektronik sigara satışını yasaklayan yasayı hayata geçiriyor. Ülkemizde sigara konusunda yıllardır etkin mücadele veren Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, alınan bu kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 14:23 Güncelleme: 29.06.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avustralya'da elektronik sigara sadece eczanelerde satılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avustralya, eczaneler dışında elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke olarak dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Avustralya hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı bu yeni düzenlemeye göre, elektronik sigaraların satışı yalnızca eczaneler aracılığıyla yapılacak ve 18 yaşından küçük bireyler elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecekler.

        Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Avustralya'nın aldığı bu kararın halk sağlığı adına atılmış önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

        Prof. Dr. Aydın, "Avustralya’nın aldığı bu karar, halk sağlığını korumak için atılmış önemli bir adımdır. Elektronik sigaraların kontrolsüz şekilde satışı, özellikle gençler arasında yaygınlaşmasına ve tütün bağımlılığının artmasına sebep olmaktadır. Avustralya hükümetinin bu kararı, elektronik sigaraların eczaneler dışında satışını yasaklayarak erişimi kısıtlaması, bu sorunun önüne geçmek adına atılmış stratejik bir hamledir” dedi.

        "KONTROLSÜZ SATIŞ ÖNLENMELİ"

        Elektronik sigaraların yalnızca eczanelerde satılacak olması, bu tür ürünlerin daha kontrollü bir şekilde temin edilmesini sağlayacağını belirten Prof. Dr. Aydın, 18 yaşından küçüklerin elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecek olmasını, gençlerin bu zararlı maddeden korunması için alınmış önemli bir tedbir olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, “Avustralya’nın bu örnek kararının, diğer ülkelere de ilham vermesini ve elektronik sigaraların kontrolsüz satışının engellenmesi adına global bir bilinç oluşturmasını umuyoruz. TSSD olarak, Türkiye’de de benzer önlemlerin alınmasını ve elektronik sigara satışının sıkı bir şekilde denetlenmesini öneriyoruz. Bu konuda hükümetlerin ve sağlık otoritelerinin ortak hareket etmesi, tütün ürünleriyle mücadelede büyük bir fark oluşturacaktır” İfadelerini kullandı.

        "GENÇ NESLİN SAĞLIĞINI KORUMAK, GELECEĞE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIMDIR"

        Prof. Dr. Aydın, Avustralya’nın aldığı bu kararın özellikle gençlerin sağlığı açısından önemli bir karar olduğuna dikkat çekerek "Ülkelerin geleceğe yaptığı en büyük yatırım, gençlerinin sağlığını korumaktır" dedi.

        Elektronik sigaraların, normal sigaralar gibi sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Prof. Aydın, “Sigarayı bırakmak için alternatif olarak sunulan e-sigara kullanan kişilerde kalp yetmezliği görülme ihtimali, e-sigara kullanmamış kişilere kıyasla yüzde 20 civarında daha fazla olduğunu kanıtlanmıştır. Kalp sağlığı dışında DNA hasarı, çeşitli solunum hastalıkları gibi birçok sağlık sorununa yol açtığı da yine garipsenemez bir gerçektir. Bu sebeple Türkiye’de de benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sigaranın son molekülü yok olana dek mücadeleye devam” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        İş dünyasıyla görüşecek
        İş dünyasıyla görüşecek
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İlginç ölümler tarihine geçti
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        İran'daki seçim ikinci tura kaldı
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Hatice öğretmeni sırtından vurup kaçmıştı! Flaş gelişme!
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Sahilde okunacak güzel ve akıcı kitaplar
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa