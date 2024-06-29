“Elektronik sigara satışıyla ilgili alınan karar, halk sağlığı için önemli bir adımdır”

Avustralya, eczaneler dışında elektronik sigara satışını yasaklayan ilk ülke olarak dünya genelinde dikkatleri üzerine çekti. Avustralya hükümetinin hayata geçirmeyi planladığı bu yeni düzenlemeye göre, elektronik sigaraların satışı yalnızca eczaneler aracılığıyla yapılacak ve 18 yaşından küçük bireyler elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecekler.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Avustralya'nın aldığı bu kararın halk sağlığı adına atılmış önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Prof. Dr. Aydın, "Avustralya’nın aldığı bu karar, halk sağlığını korumak için atılmış önemli bir adımdır. Elektronik sigaraların kontrolsüz şekilde satışı, özellikle gençler arasında yaygınlaşmasına ve tütün bağımlılığının artmasına sebep olmaktadır. Avustralya hükümetinin bu kararı, elektronik sigaraların eczaneler dışında satışını yasaklayarak erişimi kısıtlaması, bu sorunun önüne geçmek adına atılmış stratejik bir hamledir” dedi.

"KONTROLSÜZ SATIŞ ÖNLENMELİ"

Elektronik sigaraların yalnızca eczanelerde satılacak olması, bu tür ürünlerin daha kontrollü bir şekilde temin edilmesini sağlayacağını belirten Prof. Dr. Aydın, 18 yaşından küçüklerin elektronik sigarayı ancak doktor reçetesiyle alabilecek olmasını, gençlerin bu zararlı maddeden korunması için alınmış önemli bir tedbir olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, “Avustralya’nın bu örnek kararının, diğer ülkelere de ilham vermesini ve elektronik sigaraların kontrolsüz satışının engellenmesi adına global bir bilinç oluşturmasını umuyoruz. TSSD olarak, Türkiye’de de benzer önlemlerin alınmasını ve elektronik sigara satışının sıkı bir şekilde denetlenmesini öneriyoruz. Bu konuda hükümetlerin ve sağlık otoritelerinin ortak hareket etmesi, tütün ürünleriyle mücadelede büyük bir fark oluşturacaktır” İfadelerini kullandı.