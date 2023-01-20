Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Elektronik eşyalara maruz kalanlar dikkat! Bu durum kas ağrılarına, strese ve cilt sarkmalarına neden oluyor!

Genellikle kışın çok daha sık yaşadığımız vücutta elektriklenme bazı kişilerde daha fazla görülüyor. Statik elektriklenme olarak da adlandırılan vücutta oluşan elektriklenme, şiddetli bir biçimde oluşup ses çıkmasına neden olurken bazı durumlarda tehlikeye sebebiyet verebiliyor. Günlük hayatta hemen hemen herkesin karşılaştığı vücutta elektriklenme durumu yani diğer adıyla statik elektrik nedir, nasıl oluşur? Vücutta elektriklenmenin zararları neler? İşte vücutta oluşan elektriklenmeye dair tüm detaylar…

Giriş: 20.01.2023 - 20:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Başta elektronik cihazlar, yüksek gerilim hatları gibi zararlı elektromanyetik dalga yayan cihazlar, vücutta elektriklenmeye neden oluyor. Bu durumu sıklıkla yaşayanlar için 'Vücutta elektriklenme neden olur?' sorusunun cevabını araştırdık. Yıldırım düşmesi, şimşek çakması, saçımızı taradığımız tarağın başka cisimleri kendine doğru çekmesi, arabadan indiğimizde kapı kolunu tuttuğumuz zaman çarpılmamız, yün kazağımızı üzerimizden çıkartırken oluşan kıvılcımlar ya da saçlarımızın havaya kalkması gibi tüm bu soruların yanıtları; statik elektrik! Bir yere dokunduğumuzda, birisiyle tokalaştığımızda ya da el teması kurduğumuzda oluşan ani elektrik çarpmaları vücutta oluşan statik elektrik kaynaklıdır. Normal şartlarda ani bir irkilmeyle oluşan bir rahatsızlık dışında zararı olmamasına karşın bazı durumlarda tehlikeye yol açabilir.  Özellikle kış aylarında sıklıkla karşılaştığımız statik elektriklenme yün kazak ve benzeri kıyafetlerin giyilmesinden kaynaklıdır. Kışın giyilen kıyafetler ve battaniyeler vücutta elektrik oluşmasına neden olan faktörlerin başında gelir. Peki vücutta elektriklenmenin zararları neler? Statik elektrik nedir, nasıl atılır?

  • VÜCUTTA ELEKTRİKLENME (STATİK ELEKTRİK) NEDİR?

    Vücutta oluşan elektriklenme günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. İyonlarla yüklenmiş olan bedenimiz, nötr ya da elektrik yüklü bir nesneye, söz gelimi bir kapı kolu, otomobil kapısı, hatta bir başka insanla karşı karşıya gelince, 'spark' olarak adlandırılan kıvılcım atlamasıyla bütün yükü boşaltıyor. Bu da elektrik çarpmasına benzer nahoş bir his oluşmasına sebep oluyor. Buna da statik elektrik çarpması deniliyor.

    Statik elektrik bir madde ya da nesnenin pozitif ya da negatif yüke sahip olmasına verilen isimdir. Doğada hali hazırda bulunabildiği gibi bazı etkileşimler sonucu da oluşabilir. Metaller üzerinde statik elektrik sıkça görülür, genelde de anlık bir durumdur. Ancak yalıtkanlar üzerinde oluşan statik elektrikler uzun süre kalıcı olabilirler. Yüklerin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan statik elektriğin bir başka bilinen ismi elektrostatik kuvvettir.

  • 'Statik elektrik nasıl oluşur?' sorusu ile devam edelim. Statik elektrik farklı ya da aynı, iletken veya yalıtkan iki maddenin birbiri ile temas edip sonra ayrılmasıyla oluşur. Kimi zaman sürtünme işlemiyle de statik elektrik oluşabilir, yün kazak gibi. Statik yükün voltajı çok fazladır ancak akımı da tam tersi bir o kadar zayıftır. Özetle statik elektrik üç ana sebepten dolayı meydana gelir; indüksiyon, sürtünme ve ayrışma. Statik elektriği etkileyen başlıca unsurlar madde cinsi, nem, sıcaklık değişimi ve akü etkisi olabilir.

  • VÜCUTTA ELEKTRİKLENME NEDEN OLUR?

    Özellikle kış aylarında yaşanan statik elektriklenme günlük hayatta herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Elle temas ettiğimiz yüzeylerde oluşan statik akım elektriklenmeye neden olur ve şiddetli bir ses çıkartarak ani irkilmelere neden olur. Bu durumda vücut anlık elektrik sarsıntısı yaşar. Vücutta fazla biriken elektrik boşalarak, kişide anlık elektrik çarpma hissine sebep olur.

    Vücutta fazla elektik birikimine neden olan durumlar şunlardır;

    Vücutta elektrik çarpmasına neyin neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar;

    Başta elektronik cihazlar, yüksek gerilim hatları gibi zararlı elektromanyetik dalga yayan cihazların, vücutta elektrik yüklemesine sebep olduğunu açıklamıştır.

    Ayrıca, elektrik yükü çok fazla olan ofis ortamlarında, bilgisayarlarla, akıllı telefonlarla iç içe çalışılan ortamlar

    Daha çok telefon, tablet, televizyon gibi elektronik aletlerle haşır neşir olanların ve elektronik ortamlarda bulunan kişilerin vücutta elektriklenme yaşadığı görülmüştür.

    Bununla birlikte sinir sistemine bağlı olarak da vücut statik elektrik yüklenir.

    Polyester ve naylon gibi sentetik malzemelerden yapılan kıyafetler

    Plastik yönü ağır basan ayakkabılar da vücutla herhangi bir şekilde sürtünmeye uğradığında vücudun negatif yükle yüklenmesine sebep oluyor. Plastik ayakkabılar giydiğimiz için de bunu toprağa aktaramıyoruz.

    Vücutta biriken statik elektriğin bazı yollarla vücuttan atılması gerekir.

    Statik elektrik vücuttan atılamadığında vücutta birikir ve genelde yün kazak, demir kapı kolu, araba kapısı kulpu gibi elektriği çeken nesnelere temas edildiğinde vücuttaki fazla elektrik boşalır. Bu elektrik boşaltma sırasında çat çıt sesleri çıkar ve vücutta elektrik çarpma hissine neden olur.

  • VÜCUTTAKİ ELEKTRİKLENMENİN (STATİK ELEKTRİĞİN) ZARARLARI NELERDİR?

    Aslında vücut sistemimizin de elektrikle çalıştığını biliyor muydunuz? Hatta bugün kullanılan elektriğin ilk çıkış öyküsünün vücutta oluşan statik elektriğine dayandığı söylenebilir. Herkesin vücudunda, vücudun doğası gereği belirli miktarda bulunan elektrik vücudun çalışması için gerekli olan bir enerjidir. Fakat telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlere maruz kalmak vücutta fazla elektrik yüklenmesine neden olur. Statik elektriğin vücuttan atılması gerekir, atılamadığı taktirde elektrik vücutta birikir ve kişiye zarar veren bir durum haline gelir.

    Statik elektrik aslında zararsız gibi görünen bir elektrik yükü olarak bilinir ancak temelinde büyük zararlara sahiptir. Statik elektrik insan vücudunda bir takım olumsuz durumlara yol açabilir.

    Kullandığımız elektronik cihazlar da statik elektrik yükünden etkilenebilirler; birçok elektronik cihaz bu statik yük neticesinde bozulabilir. Statik elektriğin zararları diye baktığımızda görüyoruz ki aslında en tehlikeli olanı patlayıcı ortamlar üzerindeki etkileridir.

    Havada bulunan patlayıcı gaz ya da yakıt buharı, statik elektrik patlama riskini oluşturur. Benzin istasyonlarında da zaman zaman patlamalar görülebilir. Bu patlamaların nedenlerinden biri araçlara yakıt dolumu yapıldığı esnada oluşan statik elektriktir.

    Vücudun fazla statik elektriğe maruz kalması kişinin yaşamını olumsuz etkiler.

    gerginlik, huzursuzluk, asabiyet ya da sinirli olma hali görülebilir.

    Kişide bedensel ve zihinsel yorgunluğa, kas ağrılarına ve kaslarda krampa neden olabilir.

    Vücudun fazla elektrik yüklü olması cilt sağlığının bozulmasına ve zamanla ciltte sarkmalara neden olabilir.

    Aynı zamanda strese ve psikolojik sorunlara da yol açabilir.

    Vücuttaki statik elektriğin bir diğer zarar ise, kişi herhangi bir nesneye dokunduğunda elektrik çarpmasının meydana gelmesidir.

  • VÜCUTTAKİ ELEKTRİKLENMENİN (STATİK ELEKTRİĞİN) ZARARLARI NELERDİR?

    Aslında vücut sistemimizin de elektrikle çalıştığını biliyor muydunuz? Hatta bugün kullanılan elektriğin ilk çıkış öyküsünün vücutta oluşan statik elektriğine dayandığı söylenebilir. Herkesin vücudunda, vücudun doğası gereği belirli miktarda bulunan elektrik vücudun çalışması için gerekli olan bir enerjidir. Fakat telefon, bilgisayar gibi elektronik aletlere maruz kalmak vücutta fazla elektrik yüklenmesine neden olur. Statik elektriğin vücuttan atılması gerekir, atılamadığı taktirde elektrik vücutta birikir ve kişiye zarar veren bir durum haline gelir.

    Statik elektrik aslında zararsız gibi görünen bir elektrik yükü olarak bilinir ancak temelinde büyük zararlara sahiptir. Statik elektrik insan vücudunda bir takım olumsuz durumlara yol açabilir.

    Kullandığımız elektronik cihazlar da statik elektrik yükünden etkilenebilirler; birçok elektronik cihaz bu statik yük neticesinde bozulabilir. Statik elektriğin zararları diye baktığımızda görüyoruz ki aslında en tehlikeli olanı patlayıcı ortamlar üzerindeki etkileridir.

    Havada bulunan patlayıcı gaz ya da yakıt buharı, statik elektrik patlama riskini oluşturur. Benzin istasyonlarında da zaman zaman patlamalar görülebilir. Bu patlamaların nedenlerinden biri araçlara yakıt dolumu yapıldığı esnada oluşan statik elektriktir.

    Vücudun fazla statik elektriğe maruz kalması kişinin yaşamını olumsuz etkiler.

    gerginlik, huzursuzluk, asabiyet ya da sinirli olma hali görülebilir.

    Kişide bedensel ve zihinsel yorgunluğa, kas ağrılarına ve kaslarda krampa neden olabilir.

    Vücudun fazla elektrik yüklü olması cilt sağlığının bozulmasına ve zamanla ciltte sarkmalara neden olabilir.

    Aynı zamanda strese ve psikolojik sorunlara da yol açabilir.

    Vücuttaki statik elektriğin bir diğer zarar ise, kişi herhangi bir nesneye dokunduğunda elektrik çarpmasının meydana gelmesidir.

  • Statik elektrik, havada da kısmen vardır. Kapalı alanlarda pozitif yük, açık alanlarda, ormanlık bölgelerde ve doğal ortamda negatif yük daha fazladır. Dolayısıyla doğal ortama çıkmak da statik elektriğin atılmasına yardımcı olur. Bundan başka klima gibi araçlarda, ortama negatif iyon salan cihazlar tercih edilebilir. Klişeleşmiş olan çıplak ayak toprağa basma da iyi bir yöntemdir

  • Banyo yapmak

    Vücuttaki statik elektriği atmanın en etkili yolu banyo yapmaktır. Vücudun tamamının su ile buluşmasıyla, vücutta biriken statik elektrik boşalır. Kişi banyo yaparak, bedenin tamamını yıkamış olur ve bu sayede vücuttaki statik elektrik vücuttan atılır.

  • Elleri suyla yıkamak

    Gün içinde hemen hemen herkes elektronik aletlerin yaydığı elektriğe maruz kalır. Elektronik aletlerin yaydığı elektrik dalgaları nedeniyle vücuda statik elektrik yüklenir. Gün içerisinde banyoya giremediğiniz durumlarda yalnızca ellerinizi yıkayarak vücuttaki statik elektriği atabilirsiniz.

  • Toprağa basmak

    Toprağa basmak eskilerden beri bilinen bir yöntemdir. Kişi çıplak ayakla temiz toprağa basarak vücudundaki statik elektriği atmayı sağlayabilir. İmkanı olanlar haftada birkaç kez temiz toprağa yalın ayak basarak vücuttaki statik elektriği boşaltabilirler.

  • Stresten uzak kalmak

    Vücuttaki statik elektriğe neden olan durumlardan biri de strestir. Kişi ne kadar stresten uzak kalmaya çalışırsa, vücudundaki statik elektrik de o kadar azalacaktır.

  • Elektronik cihazlardan uzak kalmak

    Günümüz çağında elektronik aletlerden uzak kalmak mümkün değildir. Ancak olabildiğince telefonda durulan süreyi azaltmalı ve elektronik cihazlarla yakın temas kurulmamalıdır.

  • Doğal taş kullanmak

    Vücuttaki statik enerjiyi atmaya yardımcı olan bazı doğal taşlar vardır. Bu doğal taşları el bileğinde ve boynunuzda kullanarak, vücuttaki statik elektriğin atılmasını sağlayabilirsiniz.

  • Metal maddelere dokunmak

    Vücuttaki statik elektriği atmanın bir diğer yolu ise metal nesnelere dokunmaktır. Demir kapı kolu, demir sandalye gibi, metal nesnelere dokunarak vücuttaki statik elektriği atabilirsiniz. Zaten vücudunuzda fazla statik elektrik varsa, demir maddelere dokunduğunuzda vücudunuzda elektrik çarpma sarsıntısı olacaktır

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.