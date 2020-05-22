Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Elektrikte, bir süredir YEKDEM konusu gündemde… Sanayici, YEKDEM maliyetlerindeki artışla ilgili sık sık şikayetlerini dile getiriyor. Peki, bu sorunun kaynağı ne? Bu soruyu, sektöre yıllarını vermiş, halen de bu alanda çalışmalar yapan bir uzmana sorduk. Eski TEDAŞ Genel MÜdürvekili Osman Nuri Doğan, yıllık 7 milyon ve üzeri tüketimi olan sanayicilerin, “son tedarik” tarifesi üzerinden elektrik satın aldığını söyledi.

Birim fiyat hesaplanırken, piyasa takas fiyatı (PTF),YEKDEM ek maliyeti ve elektriği satan firma için öngörülen karın dikkate alındığını kaydeden Doğan, “Son dönemde, devletin YEKDEM kapsamında dolar üzerinden alım garantisi verdiği güneş (her kilovatsaat 13.3 cent),su (7.3 sent),rüzgar (7.3 sent),biyokütle gibi tesislerden elektrik üretimi arttı. YEKDEM’den gelen maliyetler de doğal olarak yükseldi. Bu maliyetler, doğrudan fiyata yansıtılıyor. Sanayici de bu konuda şikayetlerini dile getiriyor” dedi.

SUDAN ÜRETİM ARTTI

Doğan, nisan ve mayıs aylarında barajlara ve akarsu tesislerine yoğun biçimde su geldiğine işaret ederek, “Barajlarda ve akarsu tipi tesislerde elektrik üretimi önemli miktarda arttı. Bu da YEKDEM maliyetlerini yükseltti. Buna karşılık, serbeste piyasada oluşan birim elektrik fiyatları, eş deyişle piyasa takas fiyatları geriledi” diye konuştu.

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI

Doğan, EPDK’nın 3’er aylık dönemlerle açıkladığı sanayici için elektrik birim fiyatına dikkat çekerek, “Örneğin, 1 Nisan’dan geçerli fiyatı göz önüne alalım. Söz konusu fiyat, son tedarik tarifesinin halen bir miktar üzerinde bulunuyor. Bu yönüyle son tedarik tarifesi görece sanayici için fiyat yönünden halen avantajlı” dedi.

Peki, EPDK’nın bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan konuyla ilgili kararı ne anlama geliyor? Önce, EPDK kararına bir göz atalım. Kurum, mayıs ayı YEKDEM maliyetini, megavat saat başına 216 TL 89 kuruşa revize etti. EPDK, mart ayının sonunda yayımlanan kararında, mayıs için söz konusu tutarı 128 TL 66 kuruş olarak öngörmüştü.

Doğan, bu kararla birlikte söz konusu tüketici grubuna, her birim kilovatsaat elektrik için mayıs ayında YEKDEM kaynaklı olarak 21 kuruş dolayında bir maliyetin yansıtılacağını söyledi. Sanayicinin, bu artıştan şikayetçi olduğunu kaydetti.

YEKDEM’DE YENİ DÖNEM

YEKDEM’den ve bu kapsamdaki alım garantisine dayalı destekten yararlanmak isteyen üretim tesislerinin, işletmeye girmeleri için yasada öngörülen son tarih 31 Aralık 2020. Süre, 6 ay sonra dolacak.

Bu kapsamda yatırımı süren şirketler, sürenin 6 ay uzatılması talebini, Enerji Bakanlığı ve EPDK’ya iletti. Süre uzatımı, çok düşük olasılık olarak değerlendiriliyor.

YEKDEM’de, yeni dönemde yabancı para yerine TL üzerinden elektriğin alınması üzerinde çalışılıyor. Enerji yönetiminin, TL bazında eskalasyonun nasıl yapılacağına ilişkin finans kurumlarıyla görüşmeleri sürüyor. Yıllık YEKDEM maliyeti, 25-30 milyar TL düzeyine kadar ulaştı.