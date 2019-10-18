Balıkesir’de gece saatlerinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Toygar Mahallesi Murat Sokak’ta bir evde yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş'ün yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ekipler, dumandan etkilenen 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş’ü çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik Yasin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak yapılan incelemede, çocuğun babasının akşam işe gitmek için evden ayrıldığı öğrenilirken, annenin ise evde olmadığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.