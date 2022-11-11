Elektrikli bisiklette akılalmaz görüntü!

Adana'da bir kişinin, arkasındaki 2 kadın ile eline serum bağlı çocuğu elektrikli bisikletle taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadın serumu yukarıda tutarken, sürücü de trafik ışıklarını hiçe sayarak trafikte ilerledi. Elektrikli bisiklet bir süre sonra gözden kaybolurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.