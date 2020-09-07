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TEKNOFEST kapsamında düzenlenen ve 16'ıncı TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının özel etabı İstanbul Park’ta koşuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın start vermesiyle başlayan yarışta, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Milat 1453 takımı birinci, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SUBU TETRA takımı ikinci, Yıldız Teknik Üniversitesi AESK Elektromobil takımı üçüncü oldu.

Yarışın ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, özel yarışta dereceye giren takımlar ödüllerini Bakan Varank'ın elinden aldı.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Varank, elektrikli araç yarışlarının bundan sonra İstanbul Park’ta gerçekleştirileceğini açıkladı ve seyircili olması durumunda gençlere Formula 1 bileti sözü verdi.

Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ile görüştüğünü de ifade ederek, "Bundan sonra TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Onların şöyle bir talebi var. Gençlerimiz her yıl araçlarının üstüne performans eklemeleri lazım. Bundan sonra daha iyi çalışmamız gerekiyor" dedi.

Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen birinci ve ikinci final yarışlarında dereceye girenlerin ise ödüllerini Gaziantep'te gerçekleştirilecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacağı bildirildi.

KIRMIZI ANADOL İLE PİSTE ÇIKTI



Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları Avitas Motorsports tarafından Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti.

Varank, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol’u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Bakan Varank, Avitas Motorsports’un Dünya Ralli Kros Şampiyonasında kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna da geçti.

5.3 kilometrelik pistte Varank’ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordnatörü Halid Avdagiç yaptı. Pistin ikinci turunda talihsizlik yaşayan Bakan Varank, son virajda sert fren yaparak pist dışına çıktı. Daha sonra aracı toparlayan Varank, turunu tamamladı.

RALLİKROS'UN RESMİ ARACI YERLİ ÜRETİM

Turun sonunda kullandığı araca ilişkin bilgi veren Bakan Varank, "Bu araç 'Rallikros' yarışlarının resmi aracı ve bir Türk markası Avitaş tarafından Türkiye’de üretiliyor. Dünyadaki tüm ralli cross yarışmalarında bu araç kullanılıyor. Bir Türk şirketi tarafından üretilmesi, tüm dünyada rallikros yarışlarında kullanılıyor olması gurur verici. Önümüzdeki dönemde bu araçların 1000 beygir gücünde elektrikli versiyonlarını firmamız tasarımını yapıyor. Eğer kabul görürse onların 1000 beygir gücündeki elektrikli araçlarıyla rallikros yarışmaları yapılacak" ifadelerini kullandı.