Elektrikli araç şarj istasyonlarında güç birliği!

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Elektrikli araç şarj operatörü Sharz.net, elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak adına bir proje gerçekleştirdi.

Şarj istasyon ağı işletme lisansı alan şirketler, şarj ünitelerini merkezden çalıştırmak ve müşterileri ile ödeme sistemlerini yönetmek için gelişmiş yazılımlara ihtiyaç duyuyor.

“Şarj Club” adını verdiği toplulukla birlikte yazılım ve alt yapı desteği sağladığı çözüm ortağı 27 adet şarj ağı işletmesinin bir araya getiren EVS’nin şarj operatörü şirketi Sharz.net ise artık tüketicilerin aynı anda 1000 adet üzeri şarj istasyonunu kullanabilmesine olanak tanıyacak.

Verilen bilgiye göre, 1000 adet üzeri istasyon, müşterinin tercih ettiği operatör mobil uygulaması ile kullanılabilecek.

'ORTAK ATM MANTIĞI İLE ÇALIŞACAK'

Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, "Merkezi ya da bir üst çatısı olmayan, büyük bir şarj ağı topluluğunu bir araya getirerek, ortak ATM mantığıyla elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Bugün 60 bin adet olan elektrikli araç sayısı yeni yılda rahatlıkla 150 bine ulaşacağı için şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu sayede elektrikli aracı olan tüketiciler, tıpkı ortak ATM gibi tercih ettikleri şarj operatörünün mobil uygulaması ile 1000 üzeri şarj istasyonunu kullanabiliyor. Birçok üyelik veya kullanım kartı gerekliliği de ortadan kalkmış oluyor" dedi.

Sharz.net’i şarj ağı işletmecisinden ziyade, artık bir teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarını dile getiren Şengönül, "Amacımız, ülkemizi dünya çapında söz sahibi bir konuma getirmek ve elektrikli araç sahiplerinin hayatını kolaylaştırabilmek. Bu amaçlar doğrultusunda sektörde rekabeti bir kenara bırakarak alt yapımızı, şarj ve iş ortaklı ödeme yazılımlarımızı, tüm işletmecilerle paylaşarak yatırımın yurtdışına çıkmasını engelliyoruz" ifadelerini kullandı.