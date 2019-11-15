İstanbul'da belirli mahallelerde planlı olarak elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ, resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruda kesintinin 15 Kasım Cuma günü bazı mahalleleri kapsadığını duyurdu. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi saatleri ve mahalleleri...

15 KASIM ELEKTRİKLERİ KESİLECEK MAHALLELER

- NİNE HATUN Mh., 132. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29598-18009)

- GÜLBAHAR Mh., SEBZECİLER Sk., GAYRET Sk., AVNİ DİLLİGİL Sk., ZİNCİRLİDERE Cd., GÜNDOĞAN Sk., BALABAN Sk., SÜTÇÜLER Sk., ŞEKERCİLER Sk., DERİN Sk., SALİH TOZAN Sk., BAHÇECİLER Sk., CEMAL SURURİ Sk., ESENTEPE Mh., ZİNCİRLİDERE Cd., AVNİ DİLLİGİL Sk., ŞAİRLER Sk., KESKİN KALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30045-9097 T.M.)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1279. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30442-28850)

- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., VATAN Sk., MUTEBER Sk., MUTLU Sk., METİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30414-25022)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., ARDIÇ Sk., KALENDER Sk., KAVAKLI Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KÖKNAR Sk., UZUN Sk., AKASYA Sk., KARADAL Sk., SAVUR Sk., ESKİ LONDRA ASFALTI Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30483-183-1-2)

- BAŞAK Mh., ALİ SOYLU Cd., YUNUS EMRE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30500-12158)

- ATAKENT Mh., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30501-12510)

- BAŞAK Mh., MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ Cd., YUNUS EMRE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30499-12103)

- TEVFİKBEY Mh., ELİF Sk., DOKTOR ALİ DEMİR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30506-11900)

- CİHANGİR Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30569-22738)

- CİHANGİR Mh., YOĞURTÇU Sk., TALATPAŞA Cd., DEFNE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30575-20085)

- DERBENT Mh., AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30609-4101-4615)

- MASLAK Mh., TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30612-4042-4118)

- MERKEZ Mh., ÇİĞDEM Cd., MERKEZ CAMİ Sk., MARMARA Cd., NAMIK KEMAL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30576-21752)

- MERKEZ Mh., MARMARA Cd., MERKEZ CAMİ Sk., ŞAMLI Sk., ÇİĞDEM Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30577-21154)

- ADNAN KAHVECİ Mh., KURTULUŞ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30619-22467)

- DEREAĞZI Mh., HASAN TAHSİN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30622-22326)

- ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30624-22440)

- ADNAN KAHVECİ Mh., KURTULUŞ Cd., OYA Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30617-22116)

- ADNAN KAHVECİ Mh., HARBİYE Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30626-22402)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30628-28886 tm)

- ŞEMSİPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30630-28205 TM)

- ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30632-28206 tm)

- OSMANGAZİ Mh., 2684. Sk., 2634. Sk., SELAHADDİN EYYUBİ Mh., 1623. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30676-27465-27307)

- HİCRET Mh., SANCAR Sk., MUHLİS Sk., AŞIK PAŞA Cd., POZAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30695-29645)

- KÜLTÜR Mh., KARTAL Sk., YAPRAK Sk., SEVİL Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30696-3354)

- KÜLTÜR Mh., İETT BLOKLARI YOLU Sk., ESRA Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., SEKBANLAR Cd., YAPRAK Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30698-3557)

- DELİKLİKAYA Mh., İFTİHAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30699-27251)

- FATİH Mh., 868. Sk., 869. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30668-20611 DEPAR 1)

- ULUS Mh., KELAYNAK Sk., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30702-3818)

- KURUÇEŞME Mh., AHMET ADNAN SAYGUN Cd., YOL Sk., ULUS Mh., ZELİHA KÖKÇINAR Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30703-3316)

- SANCAKTEPE Mh., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., RAHMİ ALBAYRAK Cd., ALBAYRAK Cd., KEMAL KAYACAN Cd., HALİL ALBAYRAK Cd., SAMİ ALBAYRAK Cd., GÜMÜŞKUMSAL Cd., NİYAZİ ALBAYRAK Cd., BÜYÜKYALI Cd., BALABAN Mh., ÖMER SEYFETTİN Cd., BÜYÜKYALI Cd., ALTINKUM Cd., RAMPA Sk., DEĞİŞİM Sk., KARAKOÇ Sk., ULUDAĞ Sk., BÖĞÜRTLEN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30714-25760-25187-25042-25389-25257-25088-25248-25398-25379-26195)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30712-1726 tr1-tr2)

- SAKIZAĞACI Mh., CEVİZLİ YALI Sk., HAVLUCULAR Sk., HEYET Sk., KENNEDY Cd., KÜÇÜK YALI Sk., RÜYA Sk., ŞİNASİ GÜRÜNLÜ Sk., TAŞHAN Cd., TAYYARE MEYDANI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30713-1264)

- MİMAR SİNAN Mh., ALİPAŞA Cd., ÇİLE Sk., BALCI Sk., ZÜMRÜT Sk., ÜMRAN Sk., DUT Sk., ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK Sk., MELEK Sk., FETHİ ERKOÇ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30737-25268-25741)

- HALKALI MERKEZ Mh., BASIN EKSPRES Cd., 1222. ÇIKMAZ Sk., ÜDER ÇIKMAZI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30758-12070)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ATATÜRK Cd., YILDIRIM BEYAZIT Cd., NİGAR Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 11:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30760-31114)

- KARAYOLLARI Mh., 615. Sk., 616. Sk., KEMALPAŞA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 10:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30724-28005 tm)

- GAYRETTEPE Mh., YILDIZ POSTA Cd., VEFABEY Sk., PROF. DR. BÜLENT TARCAN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30761-3441)

- BEBEK Mh., ARİFİPAŞA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30765-3208)

- BEBEK Mh., ARİFİPAŞA Sk., TANBERK ÇIKMAZI Sk., CEVDETPAŞA Cd., AYŞESULTAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30766-3062)

- CELALİYE Mh., KARADENİZ Cd., AKDENİZ Cd., TÜRKSOY Cd., KARŞIYAKA Cd., CUMHURİYET Cd., İSTASYON Cd., ANAFARTALAR 1 Cd., CELALİYE Cd., ATATÜRK 1 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30780-24318)

- BEBEK Mh., AZİZ OGAN Sk., YALI Sk., HÜSNÜ KORTEL Sk., KÜLTÜR Mh., PALACI Sk., REŞAT NURİ GÜNTEKİN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30764-3879)

- CELALİYE Mh., YAVRU VATAN Cd., MURATBEY Cd., 18 MART Cd., İSMETPAŞA 1 Cd., GAZİ OSMANPAŞA Cd., APAYDINLAR Cd., D-100 KARAYOLU Cd., ECZACILAR Cd., GÜVERCİNLİK Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30778-24101 24336 24121 )

- ŞAHİNTEPE Mh., DENİZCİ Sk., ESKİ İSTANBUL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30782-11205)

- ADNAN KAHVECİ Mh., OYA Sk., KURTULUŞ Cd., İNÖNÜ Cd., DEREAĞZI Mh., BUĞDAY Sk., SULTAN FATİH Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30747-21116)

- BEBEK Mh., BEBEKÖY Sk., KÜLTÜR Mh., ESEN Sk., İPEK Sk., TÜRKSAN YOLU Sk., ARNAVUTKÖY YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30763-3545)