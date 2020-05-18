Türkiye’de, 21 elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Devlet, elektrik dağıtım bölgelerini özelleştirdi ve bu alandan tümüyle çıktı. Bu hizmeti, özel sektörün kontrolündeki elektrik dağıtım şirketleri (ve kardeş kuruluşları perakende, eş deyişle görevli tedarik şirketleri) veriyor.
Türkiye’nin, abone sayısı açısından öne çıkan elektrik dağıtım bölgelerinden biri, İstanbul’un Avrupa Yakası… Bu bölgenin dağıtım hizmetlerini, CK Enerji Boğaziçi Elektrik yerine getiriyor. İstanbul Avrupa Yakası'nın görevli tedarik şirketinin Genel Müdür Halit Bakal, konutlarda mart ve nisan ayları “karşılaştırmalı” elektrik tüketimlerine ilişkin bir çalışma yaptı.
İŞTE VERİLER
İşte, bu çalışmadan çıkan veriler:
- YÜZDE 16’NIN TÜKETİMİ DÜŞTÜ: İstanbul Avrupa Yakası’ndaki konutu abonelerinin yüzde 16’sının mart ayına göre nisanda, elektrik tüketimleri düştü. Bu tüketici grubunun, ailelerinin yanına giden öğrenciler, tek yaşayan yetişkinler ya da yaşlılar ve yazlıklarına gidenler olduğu tahmin ediliyor. Bu grubun tasarruf önlemlerine bağlı kaldığı öngörülüyor.
- YÜZDE 34’TE YÜZDE 20 ARTIŞ: Abonenin, yüzde 34’lük bölümünün nisan ayındaki tüketimi, marta göre yüzde 1 ile yüzde 20 arasında arttı. Daha çok çekirdek aile ve yalnız yaşayanların bu dönemde daha fazla evde kalmasından kaynaklanan bir tüketim artışı olduğu tespitinde bulunuluyor.
- YÜZDE 40’TA YÜZDE 50’YE: Konut aboneleri içinde yüzde 40’lık paya sahip olan gruptaki elektrik tüketimi, nisan ayında marta göre yüzde 20 ile yüzde 50 arasında arttı. Evden çalışmaya ve eğitim sürecine geçen geniş ailelerin bu grupta olduğu tahmin ediliyor.
- YÜZDE 10’UN YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE ARTTI: Konut aboneleri içinde yüzde 10’luk kesimde nisan ayında marta göre elektrik tüketimi, yüzde 50 yükseldi. Hafta içi iş nedeni ile ev dışında bulunan ve verimli kullanım pratiği bulunmayan tüketicilerin bu grupta yer aldıkları değerlendiriliyor.
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