İstanbul-Kadıköy’deki Moda Sahnesi'ne, elektriğe yapılan ve yüzde 125'e varan zammın ardından, ocak ayında 20 bin liralık elektrik faturası geldi. Diğer tiyatro sahneleri gibi ticarethane statüsünde değerlendirilen tiyatro, 18 Şubat 2022’de gelen ikinci ihtarın ardından elektriğinin kesilmesi riskiyle karşı karşıya. Yaşananları haberturk.com'a değerlendiren Moda Sahnesi kurucularından Yönetmen Kemal Aydoğan "Aralık ayında 7 bin lira gelen tutar Ocak ayında 20 bin lira oldu, neredeyse üç katı. Tiyatronun böyle bir bütçesi yok" dedi. İstanbul-Kadıköy’deki Moda Sahnesi'ne, elektriğe yapılan ve yüzde 125'e varan zammın ardından, ocak ayında 20 bin liralık elektrik faturası geldi. Diğer tiyatro sahneleri gibi ticarethane statüsünde değerlendirilen tiyatro, 18 Şubat 2022’de gelen ikinci ihtarın ardından elektriğinin kesilmesi riskiyle karşı karşıya. Yaşananları haberturk.com'a değerlendiren Moda Sahnesi kurucularından Yönetmen Kemal Aydoğan "Aralık ayında 7 bin lira gelen tutar Ocak ayında 20 bin lira oldu, neredeyse üç katı. Tiyatronun böyle bir bütçesi yok" dedi.

Faturayı ödememeleri ile ilgili Aydoğan "Bu önce ödeyememe durumu, sonra da bir protestoya çevirerek ödememe kararı. Talebimiz zamların geri alınması" şeklinde konuştu. Yönetmen Kemal Aydoğan "Sanat ve sanatçılar toplumun yaşadığı sıkıntıları dile getirmek için bir araçtır aynı zamanda. Dolayısıyla bir tür toplumun sesi olmayı da vazifemiz biliyoruz" dedi. Aydoğan, eğer elektrik kesintisi altında perde açmak durumunda kalırlarsa, bunun enteresan bir deneyim olacağını da ifade etti.

"IŞILDAKLA GELİN" ÇAĞRISI

Sürecin nereye varacağını bilmediklerini söyleyen Kemal Aydoğan, "Elektriğimiz kesilirse, o koşulları henüz bilmiyoruz, seyircilere 'ışıldaklarınızı alın gelin' desek kabul ederler mi, bilmiyoruz. Ama biz oyunlara bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Kesintiye uğratmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Çeşitli gerekçelerle devlet desteği alamadıklarını da belirten Aydoğan, tiyatro örgütlerinden de şu ana kadar ses çıkmadığını söyledi. Aydoğan "Olanları görmüyor, duymuyor gibiler belki de elektriğin kesilmesinden sonra harekete geçecekler, bekliyoruz" dedi.