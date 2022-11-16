SAATLERİ KONTROL EDİN!

Elektrik faturalarında iki tarife bulunuyor. Bunlardan biri tek zamanlı diğeri ise çok zamanlı tarife olarak geçiyor. Gelen yeni mdüzenleme ile 3 farklı zaman diliminde daha uygun ücretlendiriliyorsunuz. İlk zaman dilimi 06.00 - 17.00 iken, ikincisi 17.00- 22.00 puant dönemi olarak geçiyor. Son olarak ise, 22.00 - 06.00 gece dönemi oluyor.