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        Haberler Gündem Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 22 yaşındaki sürücü Resul Aslan, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 20:46 Güncelleme: 05.03.2024 - 20:56
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        Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kaza, saat 16.00 sıralarında Gediz-Uşak Karayolunun 9’uncu kilometresinde bulunan Abide Köyü yakınlarında meydana geldi.

        Uşak’tan Gediz istikametine seyir halinde olan Resul Aslan (22) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

        Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan Aslan’ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Resul Aslan’ın cenazesi, Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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