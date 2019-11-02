Elektrik abonesine "borç oltası"

02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de, 21 şehiriçi elektrik dağıtım bölgesi bulunuyor. Devlet, elektrikte gerek üretim gerekse de tüketim ayağında serbest piyasa oluşturma hedefiyle dağıtım bölgelerini özelleştirdi.
Şehiriçi elektrik dağıtım şirketleri, bu hizmeti “kardeş” kuruluşları Görevli Tedarik Şirketleri (GTŞ) ile birlikte yerine getiriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),bu sektörü başta hizmet kalitesi ve hizmetin sürekliliğinin sağlanması olmak üzere rekabet koşulları, abone memnuniyeti ve mevzuatta öngörülen diğer koşullar yönünden denetliyor. Gerektiğinde anketler yapıyor ve bu anketler ışığında sektörü uyarıyor; eksiklerin tamamlanmasını istiyor. EPDK, bazen de idari para cezaları kesiyor.
BORÇ TAKAN ABONELER
Sektörde, bir süreden bu yana daha görünür olan ve bu nedenle öne çıkan bir sorun yaşanıyor. Eski abone borçları… Bu sorunu açalım. Bazı aboneler, kullandıkları konutu ya da iş yerini boşaltıyor. Bu kişilerin, adlarına kaydedilmiş bir elektrik sayacı ve aboneliği bulunuyor. Bu aboneler, elektrik borcunu ödemiyor.
Bu konutu ya da işyerini, başka bir kişi kiralıyor ya da satın alıyor. Bu kişi, bölgesinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketine başvuruyor. Abonelik talebinde bulunuyor.
YENİ ABONEYE BORÇ SÜRPRİZİ
Bazı elektrik dağıtım şirketleri, eski aboneye ait borcu öne sürerek yeni abonelik işlemi yapmıyor ya da bu işlemi geciktirebiliyor. Hatta bazı dağıtım şirketlerinin, borcun ödenmesini bile gündeme getirdiği belirtiliyor.
Abonelik talebi engellenen, bu nedenle elektriği bağlanmayan vatandaşlar, bu konudaki şikayetlerini Ankara’daki resmi makamlara da iletiyor.
“YENİ ABONE ASLA ÖDEMEMELİ”
HABERTÜRK, elektrik sektörü uzmanlarına bu konuyu sordu. Uzmanlar, eski abonenin borcu nedeniyle abonelik talebinin geciktirilemeyeceğini, bu borcun yeni aboneden istenemeyeceğini kaydetti. Borçtan, kullanan kişi ya da kurumun sorumlu olduğunu belirten uzmanlar, “Bu borç, üçüncü kişileri hiçbir şekilde bağlamaz. Bu borcun, borçlu abonenin yakınlarından da istendiği yönünde bazı bilgiler var. Borç kiminse sorumlu da odur” dedi.
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