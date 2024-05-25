Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        96
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Elazığspor Elazığspor, TFF 2. Lig’e yükseldi - Futbol Haberleri

        Elazığspor, TFF 2. Lig’e yükseldi

        Elazığspor, TFF 3. Lig Play-Off finalinde 52 Orduspor'u 3-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:52 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığspor TFF 2. Lig'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3. Lig Play-Off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçı Elazığspor 3-0 kazandı ve TFF 2. Lig’e yükseldi.

        Elazığspor’a şampiyonluğu getiren goller 50. dakikada penaltıdan Beykan Şimşek, 90+5. dakikada Çağrı ve 90+8’de Murat Torun’dan geldi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        51. dakikada Çimentaş Elazığspor öne geçti. 48. dakikada gelişen atakta meşin yuvarlağın Hüsamettin Tut'un eline temas etmesinin ardından VAR incelemesine giden hakem penaltıya hükmetti. Aynı dakikada topun başına geçen Beykan Şimşek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

        90+5. dakikada Çimentaş Elazığspor skoru 2-0 yaptı. Ani gelişen atakta Mesut Saray ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yanındaki Çağrı Yağız Yasak'a bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

        REKLAM

        90+8'de durum 3-0 oldu. Sağ taraftan gelişen atakta 52 Orduspor FK savunmasından topu kapan Çağrı Yağız Yasak, sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Murat Torun da yakın direkte topu filelerle buluşturdu: 0-3

        Karşılaşmayı 3-0 kazanan Çimentaş Elazığspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

        KUPA TÖRENİ YAPILDI

        Karşılaşmanın ardından TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu taraftarlarıyla birlikte kutlayan Çimentaş Elazığsporlu oyuncular, düzenlenen törenle kupasını aldı.

        Saha içine kurulan platforma madalyalarını alarak çıkan bordo-beyazlı takımın kupası, kaptan Mesut Saray'ın ellerinde yükselirken, Elazığsporlu futbolcular tribünleri dolaşarak taraftarlarını selamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Habertürk Anasayfa