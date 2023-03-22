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Elazığ’da nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde nesli tehlike altında olan sürü halindeki dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Giriş: 22.03.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ’da nesli tehlikedeki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
DHA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bardaklı köyü kırsalında minibüs şoförü Atilla Öztürk, dönüş yolunda ormanlık alanda nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerini otlanırken fark etti.

DHA'nın haberine göre o anları cep telefonu kamerası kayıt altına alan Öztürk, dağ keçilerinin yüksek kesimlerde, kalabalık gruplar halinde dolaştıklarını belirterek, “Özellikle yöre insanları civar köylerde dağ keçilerini koruyorlar. Onlara zarar vermiyorlar, ürkütmüyorlar. Kaçak avcılar geldiğinde jandarmaya haber veriyorlar” dedi.

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