Güçlü bir medeniyet merkezi olan Elazığ'ı müzelerle bir adım öteye taşımak için çalıştıklarını anlatan Şerifoğulları, şunları söyledi: "Geçmişimizi, kültürümüzü, tarihsel birikimimizi geleceğe taşımayı hep öncelik bildik. Medeniyetimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmenin gayreti içerisinde olduk. Bugün bu müzenin açılışını yaparak aynı zamanda geçmişimizi ve kültürümüzü geleceğe taşımanın heyecanını da yaşıyoruz. Müzemiz inşallah şehrimizin turizmine de çok ciddi katkılar sağlayacak."