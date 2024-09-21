Doğalgaz 1 can aldı 2 kişi tedavi altında!
Elazığ'ın Palu ilçesinde, doğalgaz sızıntısından zehirlenen aynı aileden 14 yaşındaki Can Yılmaz hayatını kaybederken, dedesi 82 yaşındaki Hacı Yılmaz ve 48 yaşındaki amcası Mehmet Yılmaz tedavi altına alındı
Elazığ'da yürek yakan olay, Palu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı evde, doğalgaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince gaz sızıntısından etkilendikleri belirlenen Can Yılmaz (14), amcası Mehmet Yılmaz (48) ve dedesi Hacı Yılmaz (82) Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
14 YAŞINDAKİ GENÇ CAN VERDİ
Can Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.