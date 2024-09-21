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Elazığ'da yürek yakan olay, Palu ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı evde, doğalgaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince gaz sızıntısından etkilendikleri belirlenen Can Yılmaz (14), amcası Mehmet Yılmaz (48) ve dedesi Hacı Yılmaz (82) Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

14 YAŞINDAKİ GENÇ CAN VERDİ Can Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.