Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Elazığ'da "zimem defteri" geleneği

        Elazığ'da "zimem defteri" geleneği: 3 bakkala olan borçlar kapatıldı

        Osmanlı dönemi geleneklerinden ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği "zimem defteri" geleneği Elazığ'da da yaşatılıyor. Kentte bir dernek yönetimi tarafından vatandaşların 3 bakkaldaki borçlarının bulunduğu veresiye defteri kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:24 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "zimem defteri" geleneği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'da, Osmanlı geleneği olan zimem geleneği sürdürülüyor. Kentte bir dernek yönetimi tarafından 3 bakkalda vatandaşların borçlarının bulunduğu veresiye defteri kapatıldı.

        Fecir Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren İbrahim Kayaoğlu, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da Osmanlı geleneği olan zimem defteri geleneğini sürdürüyor.

        Kayaoğlu ve beraberindekiler, Aksaray Mahallesi'nde bulunan markete ziyarette bulunup, veresiye defterinde adı bulunan, dar gelirli vatandaşların borçlarını kapattı.

        Her yıl olduğu gibi, bu sene de zimem defteri geleneğini devam ettirmeye çalıştıklarını belirten İbrahim Kayaoğlu, "Bugün de Elazığ'da Aksaray Mahallesi’ndeyiz. Depremden sonra mahallede bulunan birçok ev de yıkıldı. Ama yine, mahalle sakinlerimiz mevcut. Özellikle dar gelirli, insanların hakim olduğu yer. Özellikle Elazığ’ımızın Aksaray, Esentepe, Hicret Mahallesi gibi yerlerdeki esnafımızı ziyaret ediyoruz. Dar gelirli insanlarımızın borçlarını kapatmaya çalışıyoruz. Bu yıl sevindiğim olaylardan biri de insanlarımız bizim dışımızda gidip esnafımızla görüşüp borçları kapatıyor. Bu da çok güzel bir gelişme, duyarlı insanlarımızın sayısının bu noktada artması önemli. Biz de elçiyiz bu noktada bu elçilik görevini yaparken başkalarına örnek teşkil etmekte güzel bir duygu. Bu geleneği devam ettirmeyi hedefliyoruz. Veresiye defterini satın alarak, bayrama borçsuz ve Ramazan sofralarının renkli olmasını sağlayacağız" dedi.

        Aksaray Mahallesi esnafı Ahmet Demir, "Bu dükkanımız babadan kalma, 45 senedir esnafız. Böylesine bir organizasyonu yaptıkları için İbrahim abimize teşekkür ederim. Her sene olduğu gibi, bu sene de geleneğimiz devam etmektedir. Mahallemiz fakir bir mahalle, mahalle sakinlerinin durumları iyi değil. Öylesine müşterilerim var ki 4 aydır borçlarını ödeyemiyor durumdaydılar. Böyle bir organizasyon düzenleyenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
        #Zimem defteri
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Kennedy suikastıyla ilgili belgeler açıklandı
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Eski sevgilisini öldüren zanlı, darp edilerek ağır yaralandı
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?

        Namaz Vakitleri

        19.03.2025 Çarşamba
        Tümü
        Habertürk Anasayfa