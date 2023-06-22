Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde aralarında husumet bulunan E.Ç ile O.K. ve H.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada E.Ç'nin tabancayla ateş etmesi sonucu O.K. ve H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı O.K. ve H.K. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavganın ardından kaçan E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir