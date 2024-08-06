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        Haberler Gündem Çevre Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 01:05 Güncelleme: 06.08.2024 - 02:48
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        Elazığ'da ormanlık alanda yangın
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        Sivrice ilçesine bağlı Uslu köyü mevkisinde meşe ağaçlarından oluşan ormanlık ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; zorlu arazi şartlarında ekiplerin söndürme araçları ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Vali Numan Hatipoğlu'nun beraberinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Evren, Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş ile yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarını yerinde incelediği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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