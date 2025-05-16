Elazığ'da kurban kesim alanı açıklandı

Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri, halk sağlığının korunması, çevresel kirliliğin oluşmaması amacıyla hazırlıklarına başladı.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında bulunan 15 dönüm alanın kurban satış ve kesim alanı olarak belirlendiği bildirildi.

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Açıklamada vatandaşların kurban ibadetlerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak hijyenik satış ve kesim alanları oluşturulacağı belirtildi.