Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü

Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkeze bağlı Harmantepe köyü mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Çevrede yapılan aramada balyoz, kürek, çekiç, 9 murç, 2 hilti ucu, 2 evye, 3 kazma, 3 el feneri ve 50 metre uzunluğunda ip ile çok sayıda kazı aleti ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.