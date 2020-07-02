Elazığ'da ilkokul öğrencilerine "Arkadaş" tatil kitabının dağıtımına başlandı

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Elazığ il Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Koç İlkokulunda velilere yaptığı açıklamada, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencileri için hazırlanan kitabın, 185 okulda eğitim gören 34 bin 548 öğrenciye dağıtılacağını söyledi.

Elazığ'ın, depremin ardından Kovid-19 salgın sürecini yaşadığını ifade eden Gürtürk, süreci en iyi şekilde atlatabilmek için eğitim desteğinin, EBA TV'nin yanı sıra öğretmenlerin sosyal medya hesapları üzerinden sürdüğünü anımsattı.

Okulların tatil olmasından sonra Bakanlığın tatil kitabı gönderdiğini kaydeden Gürtürk, "Çocuklarımızın tatilini daha rahat ve güvenli geçirmeleri için 1,2,3 ve 4. sınıflara özel olarak hazırlanmış tatil etkinlik kitabını tüm öğrencilerimize ulaştıracağız." dedi.

Bu kitapların, çocukların gelişimi için çok önemli olduğunu dile getiren Gürtürk, "Çocuklarımız kitap üzerinde bu etkinlikleri yaparken kahramanları ile birlikte soruları çözecekler. Okuma alışkanlıklarını geliştirecekler ve bilgi becerilerini geliştirecekler. Eksik olan, tamamlanması gereken konuları var ise buradan öğrencilerimiz, bu yaz tatilinde daha güzel bir şekilde eğlenerek öğrenmiş olacak." dedi.

Veli Mehmet Doğangül de çocukların tatilini daha iyi değerlendirebilmesi için bu kitabın yönlendirici olacağını belirterek, "Bu çalışmasından dolayı Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Elazığ bir deprem süreci, ardından pandemi süreci ile karşı karşıya kaldı. Bu sürede öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle çocuklarımıza okulu aratmadılar. Gerek sosyal medya hesaplarında gerek ise EBA TV üzerinde etkinlikler ile öğrenciler desteklendi." diye konuştu.