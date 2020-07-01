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Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da basit yaralama suçundan davalık olan iki kişi arasında kanuni hükümler kapsamında uzlaşma sağlandı.

Mustafa Uc'un haberine göre müşteki, şüpheli ile köy okullarına 910 adet kitap bağışlaması şartı ile uzlaşmak istediğini beyan etti. Şüpheli de bu şartı kabul ederek 910 adet kitabı teslim etti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, kitapların köy okullarına dağıtılmak üzere Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.