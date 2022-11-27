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Eşini ve çocuklarını kayınvalidesine bırakan kişi evinde ölü bulundu

Elazığ'da, eşini ve çocuklarını kayınvalidesine bırakan Bilal Bilici, telefonla ulaşamadığı için eve gelin eşi tarafından hareketsiz bulundu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi

Giriş: 27.11.2022 - 17:10 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu
Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu
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AA

Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu.

İki çocuk babası Bilal Bilici (31), dün akşam saatlerinde eşini ve çocuklarını kayınvalidesine bırakarak, Yeni Mahalle'deki evine döndü. Bilici'ye telefonla ulaşamayan eşi, kocasının iş yerini de açmadığını öğrenince eve gitti.

EVE GELEN EŞİ HAREKETSİZ BULDU

Eşinin yatakta hareketsiz yattığını gören kadın, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giden sağlık ekipleri, Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilici'nin cansız bedeni, otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesine gönderildi.

*Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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