Elazığ'da bir kişi evinde ölü bulundu.

İki çocuk babası Bilal Bilici (31), dün akşam saatlerinde eşini ve çocuklarını kayınvalidesine bırakarak, Yeni Mahalle'deki evine döndü. Bilici'ye telefonla ulaşamayan eşi, kocasının iş yerini de açmadığını öğrenince eve gitti.

Eşinin yatakta hareketsiz yattığını gören kadın, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giden sağlık ekipleri, Bilici'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bilici'nin cansız bedeni, otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesine gönderildi.

*Fotoğraf: İHA