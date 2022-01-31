Elazığ'da 6 katlı binada yangın paniği

İHA

Olay, Elazığ'a bağlı İcadiye Mahallesi Balakgazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı cadde üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan 3 binanın çatısına sıçradı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Yangın ve alevler kentin birçok noktasından görüldü.

İHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.