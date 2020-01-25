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Son dakika haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Deprem yerin 15.27 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından 4.4, 4.3, 4.1 ve 4.3 büyüklüklerinde 4 artçı deprem daha geçekleşirken Kandilli ise artçıların büyüklüklerini 4.6, 3.7 ve 4.5 olarak geçti. İşte 25 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...
AFAD ELAZIĞ'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD'tan yapılan açıklamada; "Elazığ, Sivrice'de saat 19.30'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
— AFAD (@AFADBaskanlik) January 25, 2020
KANDİLLİ RASATHANESİ ELAZIĞ DEPREMİ
KANDİLLİ RASATHANESİ 25 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.25 19:35:25 38.3492 39.0355 5.0 -.- 2.2 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 19:30:07 38.3522 39.0295 7.2 -.- 5.1 5.1 ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 19:19:41 39.0293 27.8298 2.0 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 19:18:12 39.0325 27.8193 2.6 -.- 1.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 18:48:54 39.0712 27.8467 12.1 -.- 1.6 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 18:48:37 38.5198 39.3735 2.6 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) 2020.01.25 18:46:23 39.0103 27.8405 10.2 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 18:40:31 38.4212 39.2132 14.0 -.- 1.6 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 18:36:27 39.0838 27.8142 14.9 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.25 18:30:46 38.1662 38.7297 5.1 -.- 2.0 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.25 18:30:04 39.0252 27.8528 7.4 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 18:26:56 39.0085 27.8097 2.6 -.- 1.7 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 18:25:45 38.4118 39.0880 13.5 -.- 2.2 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 18:23:40 39.0783 27.8085 18.2 -.- 1.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) 2020.01.25 18:23:36 38.3260 39.1293 16.8 -.- 2.5 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) 2020.01.25 18:22:42 38.3933 39.0632 5.0 -.- 2.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) 2020.01.25 18:21:33 38.3232 38.7665 8.0 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) 2020.01.25 18:18:58 39.0055 27.9275 1.3 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) 2020.01.25 18:14:11 38.4032 39.1373 8.8 -.- 2.4 2.3 KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
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