Elazığ'da karda araçlarıyla "drift" yapan 3 sürücüye 15 bin lira para cezası uygulandı.

AA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balakgazi Meydanı'nda gece 3 sürücünün araçlarıyla drift yaptığı MOBESE kamerasından tespit edildi. Ekipler, drift yaparak trafikte tehlike oluşturan iki otomobil ve bir minibüs sürücüsüne 5'er bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca 2 ay sürücü belgelerine el konuldu, araçlar 2 ay trafikten men edildi. Ceza uygulanan araçlar yedi emin parkına çekildi.

MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde Balakgazi Meydanı'na gelen bir otomobilin daha sonra ise bir otomobil ile bir minibüsün sürücüsünün karla kaplı yolda drift attığı yer alıyor.